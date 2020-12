'Pode mostrar mais', diz namorada de Lipe sobre nude do peão em 'A Fazenda'

Lipe Ribeiro se tornou o grande assunto de "A Fazenda 2020", na noite de ontem, por ter mostrado demais após ter tomado banho na baia. Yá Burihan, namorada do empresário, levou numa boa a história e pediu mais cliques quentes do peão nas redes sociais.

Em publicação no Twitter, a ex-"De Férias com o Ex", da MTV Brasil, questionou a razão da web estar empolvorosa com a imagem do órgão genital do peão e revelou que os papos de ambos no WhatsApp - aplicativo de troca de mensagem - é que realmente pegam fogo.

Um fã do casal alertou a empresária que os seguidores de "A Fazenda 12" esperavam vê-la brava. Ela, no entanto, foi além: 'pode mostrar mais'.

Em entrevista recente ao UOL, Yá contou que incentivou Lipe, com quem se relaciona desde 2018, a investir na chance de mostrar uma nova pessoa após ter ficado com fama de explosivo no reality da MTV.