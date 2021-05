Pocah revela detalhes picantes com noivo após eliminação do ‘BBB 21’: ‘Couro comeu’

A cantora Pocah, ex-participante do ‘BBB 21’, contou, em suas redes sociais, na última quarta-feira (19), após abrir uma ‘caixinha de perguntas’, mais detalhes de como foi a primeira noite com o noivo, o produtor Ronan Souza, após sua eliminação do reality show.

“Couro comeu”, disse, após publicar um vídeo em que aparece com Ronan dando risada da pergunta.

Logo em seguida, a ex-sister foi questionada sobre quais foram os momentos do programa que ela gostaria de rever. Pocah elencou a briga que teve com o Gil, no qual ele chamava ela de ‘basculho’, o motivo dos seis primeiros participantes terem sido imunizados e assistir os momentos que Carla Diaz estava no quarto, do paredão falso.