Péricles tem alta; saiba como estão outros artistas internados com covid-19

Diagnosticado com covid-19, o cantor Péricles usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (10) para tranquilizar seus fãs e contar que está curado depois de 17 dias com o vírus.

“Alô, minha gente, aqui é o Péricles! Do mesmo jeito que eu passei aqui rapidinho para dizer que eu fui acometido pela covid, hoje eu estou aqui para dizer que já se passaram 17 dias e eu fui liberado pelos médicos, então estou bem! Graças a Deus deu tudo certo!”, disse.

Em seguida, ele contou estar rezando por todos que estão com a doença. “Eu continuo na mesma corrente que eu agradeço a energia positiva de todo mundo, eu quero também passar essa energia positiva para todo mundo que está passando por esse mesmo momento difícil que a gente passou e conseguiu graças a Deus estar bem melhor! Mas eu sei que tem muito mais gente precisando de energia positiva e aqui vai do meu coração para todo mundo! Muito obrigado pelas orações! Vamos em frente!”, disse.

O pagodeiro lembrou que ainda não se pode relaxar na proteção contra o vírus. “A doença ainda está aí, daqui a pouco está aí a vacina e a gente vai passar por essa, todo mundo junto de cabeça erguida! E aqui a gente vai fazer, pela nossa vida, a homenagem àqueles que infelizmente deixaram a gente no meio do caminho! Um beijo, muito obrigado e estamos juntos”, finalizou.

Beth Goulart usou o seu Instagram para atualizar os fãs sobre saúde de mãe, Nicette Bruno, internada com covid-19. “Mamãe está melhorando graças a Deus, está estável, o que é positivo. Seguimos juntos com força , fé e esperança. Gratidão a todos”, disse ela.

A internação de Nicette foi anunciada pela família no dia 29 de novembro. Inicialmente, a atriz estava recebendo ventilação não-invasiva, mas precisou ser intubada na terça-feira (1) após piora.

Já Marco Ricca segue em evolução clínica, segundo boletim enviado pela Casa de Saúde São José nesta quinta-feira (10). O ator, de 58 anos, está internado no hospital do Rio de Janeiro há mais de 15 dias por causa de complicações devido à covid-19 e ainda não tem previsão de alta.

“A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca, diagnosticado com covid-19, continua internado no hospital. O paciente segue apresentando evolução clínica, mas permanece no CTI para um melhor monitoramento respiratório. Ainda não há previsão de alta”, informou o boletim.

Marieta Severo, de 74 anos de idade, teve uma melhora em seu quadro de covid-19 e pneumonia. No entanto, a atriz, que está internada no Hospital Copa Star, Rio de Janeiro, ainda não tem previsão de alta. “Marieta está bem melhor, mas ainda sem previsão de alta”, informou a representante da atriz.

O diretor teatral Aderbal Freire-Filho, marido de Marieta, segue internado no mesmo hospital se recuperando. Ele sofreu um AVC hemorrágico em junho.

Por fim, Genival Lacerda segue internado na UTI para tratamento de covid-19, mas seu quadro tem melhorado a cada dia. Segundo informações da assessoria de imprensa do artista, o cantor teve evolução e seu quadro é “animador”. “Genival Lacerda, de 89 anos, segue internado na UTI. Segundo os médicos, o cantor continua em constante evolução, com as taxas normais e sem febre”.