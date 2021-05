Paulinho Serra raspa a cabeça em homenagem ao ator Paulo Gustavo

O comediante Paulinho Serra raspou a cabeça em homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu em decorrência de complicações da covid-19 no dia 4 de maio. Os dois humoristas chegaram gravar alguns episódios juntos da série da Multishow ‘Vai que Cola’

"Sabe por que eu vou raspar, então? Vou raspar em homenagem ao Paulo Gustavo. Fizeram a rua lá em Niterói com o nome dele. É uma homenagem que eu acho bem necessária. O cara era demais, um ser humano incrível, mostrou aí que a doença realmente está pra todo mundo. Para todo mundo abrir o olho e se cuidar", explicou Paulinho, durante uma participação no canal Cortes do Barba.

Apesar de não ser próximo de Paulo Gustavo, Paulinho afirmou que “o mais legal é ouvir as pessoas falando’ dele, sobre o carinho que amigos próximos e fãs sentem pelo ator.

Relembre

Paulo Gustavo estava hospitalizado desde o dia 13 de março e, após seis dias apresentou melhora no quadro geral, o que poderia indicar uma recuperação.No entanto, no dia 22 de março a situação regrediu e o ator, roteirista precisou ser intubado.

Na ocasião, a divulgação do boletim médico informou que ele "necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura".Já dia 2 de abril, o quadro do humorista piorou e ele passou a utilizar uma terapia que se assemelha ao uso de um pulmão artificial, a ECMO.

No último boletim divulgado nesta terça-feira, a equipe médica disse que seu quadro de saúde era irreversível.Na segunda-feira (3), os médicos diminuíram os sedativos do ator e ele chegou a interagir com a equipe e o marido, Thales Bretas. Ele estava internado há 50 dias, após contrair o novo coronavírus, mas não resistiu e faleceu em decorrência às complicações provocadas pela Covid-19.