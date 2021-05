Paula Amorim surpreende fãs com antes e depois do corpo após 'No Limite'

Paula Amorim surpreendeu com a forma física apresentada antes e depois de ter participado no "No Limite", da TV Globo.

A empresária e influenciadora digital, que é ex-jogadora de vôlei, surpreendeu os seguidores ao postar no Instagram as fotos do antes e do depois de ter participado do reality de resistência.

“Está vendo? Estou muito magrinha. Vocês me viram só de roupa (no programa), mas estou realmente muito magrinha. Perdi bastante massa, perdi gordura. Estou seca, sem nenhuma gordura. Minha pele está bem fina. Perdi tudo”, comentou.

“O programa é difícil, exige muito da gente, de forma geral. É para chegar no limite literalmente. Agora vou voltar a cuidar da minha saúde”, afirmou.



Antes de participar de No Limite, ela esteve no Big Brother Brasil 18, no qual terminou em quarto lugar. Também naquele programa ela conheceu o marido, Breno, que também foi participante do BBB 18.