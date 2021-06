Pastor R. R. Soares é internado às pressas com covid-19

O pastor Romildo Ribeiro Soares, de 73 anos, mais conhecido como R.R. Soares, foi internado às pressas no Rio de Janeiro após testar positivo para covid-19. O evangélico é o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, que possui entre seus membros e frequentadores alguns famosos e figuras públicas do país. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

De acordo com as informações, no ano passado, o pastor chegou a vender em seu programa de TV uma água “consagrada” por ele em ritual para curar o novo coronavírus. Durante o programa “SOS da Fé”, o líder religioso garantiu que o líquido possui propriedades “milagrosas” enquanto pedia doações aos fiéis.

Segundo a reportagem feita na época, para comprovar a eficácia da “água consagrada”, R. R. Soares criou um placar no qual mostra os curados por sua oração. Em um dos vídeos sobre o produto, as assistentes do programa reproduzem relatos de supostos curados pela oração, mostrando pessoas de diferentes locais do país que adquiriram a água abençoada por R.R. Soares.

As informações de Ancelmo Gois também relatam que o missionário R. R. Soares tem tido papel importante como “conselheiro” de figuras do governo de Jair Bolsonaro. Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo federal, disse que o pastor era uma “figura de consulta”.