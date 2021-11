Paraense dono do hit 'Adocica' oficializou casamento com mulher de 24 anos

Aos 66 anos, o artista paraense Beto Barbosa, conhecido como ‘O rei da lambada’, anunciou, na última quarta-feira (3), que está casado com Gisele, uma jovem cearense, de 24. As informações são do Jornal Extra.

Em entrevista ao podcast "Papagaio falante", o dono do hit “Adocica” contou que ele e a amada moram em Fortaleza e deu mais detalhes da relação.

VEJA MAIS

"Estou casado e gosto da minha mulher demais. Ela é mais novinha, uma pessoa que sempre esteve do meu lado", disse, revelando a idade da moça, que tem 24 anos.

Beto ao lado da esposa Gisele. (Reprodução\ Redes sociais)

De acordo com Beto, o romance teria iniciado quando ela ficou ao seu lado enquanto ele estava internado na UTI de um hospital, em São Paulo, tratando de um câncer na bexiga.

"Eu tive um câncer grande, e quando você olha para o lado, você não vê ninguém. Você está cheio de amigos, parentes... Tenho quatro filhos, que moram fora, e ela foi a única que ficou do meu lado no hospital. Passei quase dois anos no hospital tratando de um câncer terrível de bexiga, que passou para próstata, e ela estava lá comigo", explicou o cantor.