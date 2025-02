Papatinho encontra Shakira nos bastidores do 'Domingão com Huck' e celebra parceria no funk

O produtor musical Papatinho viveu um momento especial ao encontrar Shakira nos bastidores do Domingão com Huck, na TV Globo, na última sexta-feira. A colombiana se jogou na plateia, se emocionou com homenagem e cantou seus sucessos.

Papatinho, que recentemente trabalhou em um remix do clássico "Estoy Aquí", celebrou a parceria com a estrela colombiana e compartilhou sua emoção nas redes sociais: "Uma experiência surreal poder produzir um remix em funk para uma lenda como a Shakira. Só gratidão!".

Raphael Vicente e sua turma da Maré, na Zona Norte do Rio, dançarem ao som do remix. Ele viralizou há alguns anos ao dançar ao som de "Waka Waka".

Nos estúdios Globo, a colombiana cantou "Girl Like Me" e "Loca". "Não acredito que estou aqui", disse ela em uma das primeiras interações com a plateia.