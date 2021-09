Paolla Oliveira nega fala sobre prostituição de atrizes famosas: 'Fake news'; entenda o caso

A atriz Paolla Oliveira foi às redes sociais para esclarecer uma fake news que circula com o nome dela. Várias postagens que viralizaram na Web, em páginas de apoio ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido), afirmaram que a loira teria dito que a prostituição é a única forma de sobrevivência das atrizes da TV Globo, caso o atual presidente consiga se reeleger. As informações são do Metrópoles.

Os posts apontam que a frase polêmica teria sido dita à revista Caras. Paolla desmentiu a fake news em comunicado nas redes sociais.

“É mentira”, escreveu em seu Instagram. “Primeiro que você nunca vai encontrar essa declaração minha falando sobre esse assunto, porque eu simplesmente nunca diria isso, envolvendo uma empresa e outras colegas e profissionais, inclusive. Não tem sentido”, afirma.

Ela ainda declara que o boato é uma tentativa de intimidá-la por conta de suas constantes críticas ao governo: “Dessa vez fui eu a vítima. Sempre tive compromisso com a verdade e não vai ser agora que meu nome estará envolvido em notícias falsas”, finalizou.