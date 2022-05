Paolla Oliveira faz novo apelo pelo abrigo Au Family: 'Precisando de ajuda'

Mais uma vez, a atriz Paolla Oliveira se uniu à causa animal e fez um apelo em novo do abrigo Au Family, localizado na capital paraense. A artista gravou um vídeo que foi publicado no perfil da ONG no Instagram, neste sábado (7).

"Gente, eu vim aqui pedir a ajuda e colaboração de vocês em nome da Au Family. Eu adoraria passar só para dar boas notícias, mas nem sempre é assim. O pessoal da Au Family tá mais uma vez precisando muito da nossa ajuda. Eles cuidam de mais de 1.100 animais. Vocês têm ideia do que é isso? É muita coisa. Muita despesa. As despesas do abrigo não param de chegar", iniciou a atriz.

Em seguida, ela pediu uma pequena ajuda em um mutirão em prol da manutenção dos serviços do abrigo. "Se cada um de nós ajudar um pouquinho, pouquinho mesmo, faz toda a diferença. São voluntários, todo mundo que tá lá sem a garantia que vão ganhar nada. Então pra eles não fecharem as portas, eu tô pedindo a colaboração de vocês e tenho certeza Eu tô dando a minha ajuda, mas peço de verdade o carinho e a união de todos nós pra ajudar", pediu.

Na publicação, o abrigo pede uma pequena doação de R$1. Ajudas podem ser enviadas por meio do PIX 33093218000197.