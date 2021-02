Paolla Oliveira faz a temperatura subir com foto em rede social

Paolla Oliveira fez a temperatura subir nesta quarta-feira, 24, ao posar exalando sensualidade na sacada de um prédio, pelas lentes do fotógrafo Vinicius Mochizuki. Aliás, a atriz enfeita sacadas desde a cena antológica de série global.

Paolla compartilhou os cliques nas redes sociais e brincou com a temperatura da capital paulista.“O frio de São Paulo me faz transpirar“, disse a intérprete de Jeiza em A Força do Querer da TV Globo.

Nos cliques, Paolla Oliveira surgiu usando uma lingerie preta e ganhou elogios dos fãs nos comentários. “Sem defeitos né Brasil“, disse uma. “Ave Maria“, comentou outra. “Você está linda demais, Paolla“, disparou um terceiro.

Recentemente, Paolla Oliveira passou de todos os limites ao surgiu com uma blusa enorme e estava toda sorridente na galeria de fotos. “Mulherão”; “Linda”; “Amor da minha vida”; “Te amo muito”; “Sou apaixonada”; “Princesa linda”; “Perfeita”, foram alguns comentários na publicação da atriz.

Desde o ano passado, a atriz pode ser vista na reprise da novela A Força do Querer, como a policial Jeiza. Na época de exibição da novela, em 2017, Paolla chegou a levar o prêmio de melhor atriz do ano no “Domingão do Faustão”. Paolla Oliveira despontou na Globo em 2005 com a novela Belíssima, de Silvio de Abreu. E não parou mais na emissora.