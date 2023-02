Paola Carosella emociona e distribui elogios a Ana Maria Braga: ‘Eu estou muito apaixonada por você’

Paola Carosella, nova integrante do time da TV Globo, foi a convidada do café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga, no programa “Mais Você”. A chef de cozinha e empresária, que está no ar com o programa dominical “Minha mãe cozinha melhor que a sua”, foi elogiada pela apresentadora e retribuiu o carinho, emocionando Ana Maria.

Paola Carosella e suas empanadas

A chef fez questão de presentear Ana Maria e a equipe do programa com suas empanadas, um tipo de pastel assado, famoso em seu restaurante “La Guapa”. Após a apresentadora agradecer o presente, Carosella falou sobre a origem do alimento e do nome do seu empreendimento, localizado em São Paulo.

“São empanadas latino-americanas, pois elas representam a cultura e são chamadas de “La Guapa” porque homenageiam as mulheres, pois são elas que geralmente fazem as empanadas e as mulheres empanadeiras vendem nas estradas e nas ruas, sustentando suas famílias”, explicou.

Livro de receitas

Durante o bate-papo e a troca de elogios, Ana Maria destacou algo inédito sobre o livro “Todas as sextas”, escrito por Paola e publicado em 2016. Segundo a apresentadora, a escrita deste é diferente de outros livros de receita, pois a capacidade de escrita da chef é de fácil entendimento.

No fim, a comandante do “Mais Você” disse que estava apaixonada por Carosella e sua história de vida. Para surpresa de Ana Maria, a convidada também não poupou elogios, levando a apresentadora às lágrimas. Confira:

“Eu também estou apaixonada por você! Sei que você é a Ana Maria Braga. Teu magnetismo é uma coisa. A tua sensibilidade é de outro planeta. Sobre o livro, eu demorei quatro anos para escrever este. Quando me chamaram eu falei: ‘Mais um [de receitas]? Tem milhares!’. Então o único jeito que eu conseguiria escrever algo verdadeiro e que fizesse sentido para mim, era contar como a cozinha permeou minha história”, explicou Paola.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)