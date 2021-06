Pabllo Vittar conta que morou em assentamento do MST

A cantora Pabllo Vittar contou ter morado com a mãe e as irmãs em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), localizado na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. A revelaçção foi feita por ela ao apresentador do Caldeirão do Huck, no programa exibido no último sábado, 26.

Verônica, mãe de Pabllo, falou das dificuldades financeiras que a família enfrentava e recordou como foram parar no assentamento: “Surgiu uma invasão, nós fomos para essa invasão”.

“Do MST?”, questionou Luciano Huck, surpreso. “Te juro por tudo”, confirmou Pabllo Vittar, que disse ter morado em uma casa de lona do assentamento por dois anos.