Ousada! De maiô vermelho, Paolla Oliveira encanta fãs: 'Pecado de hoje'

Nesta quarta-feira (19), a atriz Paolla Oliveira decidiu aproveitar um momento de descanso e presenteou seus seguidores com belíssimos cliques relaxando em uma rede. Aos 40 anos, a artista esbanjou charme ao usar um maiô vermelho. Na legenda, escreveu: "Aproveitar cada momento tem seu valor. Preguiça: Pecado de hoje!", revelando sua descontração e prazer no instante de relaxamento.

Recentemente, Paolla Oliveira também encantou os internautas ao recriar algumas fotos de sua infância. A atriz incluiu duas fotos, nas quais ela aparece trajando um vestido azul bebê, sapatinhos pretos e uma presilha branca no cabelo. Ao compartilhar as imagens nostálgicas, Paolla expressou com sensibilidade: "O tempo passa... E eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita, é bonita. Brincadeira que rolou no reels! O que acharam?", demonstrando seu carinho pelas lembranças de sua infância.

A beleza e simpatia da atriz encantam não só o público, mas também outros colegas do meio artístico, que não hesitaram em elogiar a atriz nas postagens. Paolla Oliveira é uma das grandes estrelas do cenário brasileiro, conquistando admiradores não apenas por seu talento como atriz, mas também por sua homenagem e carisma.