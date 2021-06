Otaviano Costa fica de olho em comentários de fãs nas fotos de Flávia Alessandra: ‘Bloqueio'

Otaviano Costa e Flávia Alessandra são casados há 15 anos. Nas redes sociais, o apresentador publica uma série de fotos sensuais da mulher de biquíni e lingerie, que deixam os seguidores babando. O marido abre espaço para os fãs a elogiarem, mas garante que fica de olho quando alguns internautas “passam do ponto” nos comentários. As informações são do Extra.

“Quando alguém passa do ponto, na hora bloqueio e tiro do meu perfil. Ao colocar a foto de alguém muito bonita como a Flávia, permito que falem o que quiserem, mas as pessoas precisam saber até onde ir”, diz ele.

Mas Otaviano garante que a maioria dos comentários deixados no perfil do artista são positivos. Ele ainda observa que muitas mulheres marcam os maridos nas declarações que faz para Flávia, usando-o como exemplo: “Quando publico um post enaltecendo a Flávia, é muito interessante perceber como elas marcam os maridos, querendo que eles façam o mesmo”.

O mato-grossense ainda explica a razão de estar sempre exaltando a mulher. “Tenho uma admiração muito grande por ela. Admiração por ela como mãe, como atriz... Flávia é como eu disse na dedicatória de aniversario que escrevi: um oceano de sensações. E também tem essa beleza toda. Paquero ela o dia todo, gosto de fotografá-la, estou sempre postando cliques nas redes sociais e exaltando sua beleza física e, também, a mulher que é por dentro”, contou.