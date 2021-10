Os Simpsons ‘desfilam’ e conquistam a Semana de Moda de Paris; veja

A grife Balenciaga colocou Homer, Marge, Lisa, Bart, Maggie e outros cidadãos de Springfield para serem as grandes estrelas no desfile de apresentação da sua coleção de primavera-verão 2022, na Semana de Moda de Paris. No sábado (2), o “show metalinguístico”, como foi chamado, misturou os personagens do desenho com outras celebridades. As informações são do UOL.

Dividido em duas etapas, em um primeiro momento foi transmitido um curta-metragem de dez minutos que mostrava os personagens da série desfilando roupas da grife em Paris. Depois, iniciou uma live de um tapete vermelho por onde passaram personalidades do mundo da moda, esporte e entretenimento. Nessa hora, os “tradicionais modelos" foram deixados de lado para outros famosos vestirem as criações da coleção.

Entre os famosos que desfilaram nesta temporada da grife, estavam nomes como o do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton e o do ator Elliot Page, estrela de X-Man.