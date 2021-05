Oprah Winfrey revela ter sido estuprada por primo de 19 anos quando era criança

Aos 67 anos, apresentadora norte-americana Oprah Winfrey tornou público que foi abusada sexualmente por um primo mais velho quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Ela disse ter mantido a relação em segredo por anos, mas ao participar da série documental que foi criada com o príncipe Harry, "The Me You Can't See" ("A Eu Que Qocê Não Pode Ver", em tradução livre), que aborda questões de saúde mental.

“Aos nove, 10, 11 e 12 anos, fui estuprada por meu primo de 19 anos. Eu não sabia o que era estupro. Certamente não estava ciente da palavra”, disse ela, visivelmente emocionada.

Na época da série de abusos, a jornalista disse que por pura inocência desconhecia o assunto. “Eu não tinha ideia do que era sexo, não tinha ideia de onde vinham os bebês, nem sabia o que estava acontecendo comigo. E eu mantive esse segredo. E é apenas algo que aceitei. Que uma menina não está segura em um mundo cheio de homens”, finalizou.