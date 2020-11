Novo affair de Whindersson Nunes ganha mais de 100 mil seguidores em apenas duas horas

Novo affair de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan, “abriu” seu perfil no Instagram e ganhou mais de 100 mil seguidores em 2 horas, totalizando 192 mil seguidores, sendo que na tarde desta quarta-feira ela já contabilizava 263 mil pessoas.

Em seu perfil fechado (@marialdgg) ela tinha apenas 24 mil seguidores. Três horas depois, a estudante já contabilizava mais de 234 mil seguidores. Após a avalanche de notoriedade, a bela parece ter voltado a fechar o perfil novamente.

Cursando engenharia civil, a gata é natural de Santa Catarina. Apesar de liberar as ‘curtidas’, comentar nas fotos não é possível após a jovem bloquear a função no app, provavelmente com o propósito de privar-se do assédio dos fãs.

Maria Lina postou um registro com o humorista pela primeira vez em seu Instagram no final de semana. Ao notar que fãs do humorista estavam divulgando prints do vídeo, ela deletou o post.

Discretos, eles ainda não assumiram publicamente o romance, mas trocaram mensagens românticas no dia 22 de outubro também no Instagram. “Eu queria tu”, comentou ela em uma publicação do youtuber. “E eu você”, respondeu ele.

Whindersson Nunes não gostou dos recentes flagras com Maria Lina em sua passagem pelo Amazonas. O youtuber, que já havia sido filmado trocando beijos com a estudante, justificou para os fãs o motivo de sua ausência no Twitter. “Estou meio sumido porque o povo me filma e manda para vocês mesmo, então pra que tuitar”, escreveu ele.