Nomes artísticos: você sabe como se chamam os sertanejos?

Os nomes artísticos de algumas celebridades deixam uma lacuna na cabeça dos fãs: como seriam os nomes deles nas certidões de nascimento?

Os cantores sertanejos são os que mais adotam essa máximo e isso se arrasta há décadas. Casando nomes que soam bem juntos a outro, eles apostam em nome artísticos para nominarem a dupla e com isso, fazer, com que o público grave com mais facilidade o nome da dupla.

Por exemplo Mirosmar e Welson são os mais conhecidos do público, eles dão nome a dupla: Zezé Di Camargo & Luciano.

Nome verdadeiros dos sertanejos Rick & Renner: Geraldo e Ivair (Foto: @rickerenner) Milionário & José Rico: Romeu Januário e José Alves (Foto: @milionariojoserico) Edson & Hudson: Huelinton e Udson (Foto: @edsonehudson) Iguinho e Lulinha: Wingles e Willas (Foto: @iguinhoelulinha) Rionegro e Solimões: José Divino e Luiz Felizardo (Foto: @rionegroesolimoes) Chitãozinho e Xororó: José Lima Sobrinho e Durval de Lima (Foto: @chxoficial) Henrique e Juliano: Ricelly e Edson (Foto: @henriqueejuliano) Eduardo Costa: Edson da Costa (Foto: @eduardocosta) Leonardo: Emival Eterno da Costa (Foto: @leonardo) Zé Neto e Cristiano: José Toscano e Irineu Vaccari (Foto: @zenetoecristiano) Matheus e Kauan: Matheus e Osvaldo (Foto: @matheusekauan) Gusttavo Lima: Nivaldo Batista (Foto: @gusttavolima)