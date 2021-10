Nicolas Prattes se emociona ao fazer homenagem a avó: 'Precisava de você aqui'

Na noite de domingo (3), Nicolas Prattes usou seu Instagram para prestar uma homenagem a sua falecida avó, Dona Maria. Com fotos e vídeos, ele emocionou a web ao relatar como está passando após a perda . As informações são da Caras.

"Uau... Você não se orgulharia nada de mim nesse momento, escrevendo aqui no Instagram, cabeça baixa, sentindo ser apenas 50% do que sou achando que os outros 50% se fora... Com Vontade de não fazer nada, cancelar projetos, ficar na cama, socar a parede, gritar, espernear, desafiar a quem te levou... Eu sei que não se orgulharia. Por isso, não o farei", iniciou ele no texto.

Ainda no desabafo, ele relatou que dar orgulho para a avó é o que o move e que nunca imaginou não ter ela presente no momento. "Nunca imaginei, nem sei como vai ser, e, pela primeira vez, não quero saber. Quero deixar minha curiosidade de lado, quero ficar quietinho, quero deixar o mundo indo na frente que depois eu vou... Tá vendo, você já me deu outro esporro! Mandando eu parar com essa palhaçada e para que, educadamente, eu vá catar coquinho... fazer oq né? Eu precisava te dar bisnetos, vó, não tem como eles não te conhecerem, não dá. Eu precisava de você aqui, tem tanto coisa acontecendo... Parece que não vai dar sem você", continuou, confira:

O ator recebeu o apoio de amigos e fãs, que desejaram que Deus conforte seu coração nesse momento difícil.