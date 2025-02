Neil Gaiman é processado por estupro e tráfico humano por ex-babá; denúncia indica sadomasoquismo

Neil Gaiman e a ex-esposa dele, Amanda Palmer, estão sendo processados pela ex-babá, Scarlett Pavlovich, uma ex-babá que trabalhou na residência do casal. As acusações são de estupro e tráfico humano, em que as práticas envolviam sadomasoquismo.

Scarlett está movendo processos nos estados de Wisconsin, Massachusetts e Nova York, nos Estados Unidos, afirmando que foi abusada diversas vezes pelo escritor. Durante o ato, de acordo com a denúncia, ele a estrangulava e a acertava com golpes de cinto. Quando à ex-mulher de Gaiman, os processos são porque ela conhecia o histórico do ex-marido quando contratou a babá. Tanto Neil quanto Amanda negam as acusações.

Entenda o caso Gaiman

O autor da série em quadrinhos "Sandman" esteve em evidência no ano passado quando o caso de Scarlett foi mencionado durante um podcast da Tortoise Media. Depois disso, uma matéria da New York Magazine contou detalhes sobre o caso que foram surgindo. O processo conta que tanto Gaiman quanto Palmer se aproveitaram da vulnerabilidade de Pavlovich, já que ela estava enfrentando problema de saúde mental e extrema necessidade financeira quando foi contratada pelo casal, que vivia em casas separadas na Nova Zelândia.

Segundo os relatos no processo, "Gaiman praticou muitos atos sexuais não consensuais com Scarlett", sendo considerados como atos abusivos e humilhantes. A ex-babá afirma que suportou os abusos por medo de perder o emprego, a moradia e uma promessa de apoio na carreira. Além disso, Pavlovich contou que a imagem pró-feminismo de Gaiman a confundiu e que desenvolveu pensamentos suicidas que a fizeram ser internada num hospital psiquiátrico após os abusos.

O escritor chegou a divulgar um comunicado em janeiro deste ano, em que se diz inocente em relação às acusações de Scarlett. Gaiman afirma: "Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém. Nunca". Além disso, ele aproveitou a oportunidade para dizer que algumas histórias que foram divulgadas são distorcidas ou completamente falsas". Por fim, ele disse que não pode aceitar que sua imagem seja descrita de maneira errada.

A carreira do escritor foi afetada desde o surgimento das primeiras denúncias. A série "Belas Maldições", disponível no Prime Video, foi reduzida a um único episódio sem o envolvimento dele. O autor já não participa de festivais literários como antigamente. Além disso, a adaptação live-action dos quadrinhos "Sandman", disponível na Netflix, não foi renovada para a terceira temporada e a segunda será a última.

Neil Gaiman tem 64 anos e é um dos escritores de literatura fantástica mais famosos do mundo. Ele é autor de "Sandman", "Caroline" e "Deuses Americanos", assim como escreveu os roteiros para filmes como "Beowulf" e "Stardust". Gaiman ganhou o prêmio de "Livro o Ano", em 2013, por conta da obra "O Oceano no Fim do Caminho", no Reino Unido. O livro inspirou uma peça teatral de sucesso.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)