Nego do Borel viraliza ao levar meninos do semáforo para passear em barco: 'Dia mais que especial'

Nego do Borel levou um grupo de meninos que vendem produtos ou fazem malabarismo nos semáforos de ruas no Rio de Janeiro para dar um passeio de barco na semana passada. O vídeo compartilhado no Instagram viralizou e internautas elogiaram a atitude do cantor.

Na publicação, aparece um vídeo do cantor circulando por vias cidades e chamando os garotos para entrar em seu carro. Com o veículo lotado, ele distribui os meninos em táxis com destino ao passeio pela Baía de Guanabara. A ação foi para comemorar o lançamento de seu nova música com PK chamada “Não foi Sorte”.

"Muito bom estar com esses moleques, muito obrigado rapaziada, esses foram nossos registros de um dia mais que especial, como eu disse, não mudei a vida deles, hoje eles estão lá no mesmo lugar, mas de repente posso ter mudado alguns destinos, alguns pensamentos e até mesmo ter salvo uma vida”, escreveu o cantor na legenda.

"Peço mais uma vez aos nossos governantes para olharem com mais carinho para nossa educação, peço mais uma vez projetos pra dentro de nossas comunidades, quem quiser e puder ajudar nossa rapaziada do sinal, será muito bem vinda e abençoado por Deus", complementou.

Internautas elogiaram a atitude do cantor: “O que ele tem feito é surreal, ele é esperança desses meninos”, disse uma seguidora. “Incrível demais o vídeo do Nego do Borel com os meninos que trabalham nos semáforos”, elogiou outra.

