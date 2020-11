Nego do Borel ostenta com carro de R$ 3 milhões mas brinca: 'Tô duro'

Depois de ironizar os boatos sobre ser sustentado pela noiva, a influenciadora Duda Reis, o funkeiro Nego do Borel voltou a brincar com a sua situação financeira na manhã de hoje, ao posar ao lado de um carro de luxo em seu perfil no Instagram. O cantor, de 28 anos, ostentou uma McLaren 720s Spider, vendida a partir de R$ 3,25 milhões, alcançando até 341 km/h.

"Bom dia meu Brasil, to duro, mas to feliz", escreveu Nego na legenda da publicação durante uma viagem em São Paulo, divertindo os seguidores.