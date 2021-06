Negando crise no casamento, Safadão diz que relação com esposa melhorou na pandemia

Aparentemente Wesley Safadão está vivendo a melhor fase do casamento. Em uma entrevista, o cantor revelou que a pandemia e o isolamento o aproximaram ainda mais da esposa, Thyane Dantas. "Construímos um casamento mais sólido, mais próximo. Já era bom, ficou muito melhor", disse Safadão. Wesley e Thyane estão juntos desde 2016.

"Criamos uma rotina em família de fazer as refeições juntos, compartilhamos mais momentos juntos, vamos ao haras com mais frequência, assistimos filmes e até treinamos juntos. Posso dizer que estamos enfrentando melhor do que imaginávamos. O nosso tempo em família é precioso demais. Ir para o haras com as crianças é sempre renovador", declarou ele.

Ignorando a pandemia, o artista e a família não pararam de curtir a vida, chegando até a fazer algumas viagens. "Nós estamos conseguindo fazer algumas viagens em casal, seguindo os protocolos e tomando todos os cuidados. Conseguimos nos curtir", afirmou.

Com uma união de mais de cinco anos, Safadão disse que ele e a esposa amadureceram em relação aos ataques na web: "Tem que saber diferenciar o que é construtivo e serve pra gente, o que realmente importa. Hoje estamos mais maduros para lidar com esses desafios", garantiu.