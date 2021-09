Nazaré? Look da esposa de Justin Bieber rende comparações com a personagem

Hailey Baldwin Bieber viralizou nas redes sociais após usar um look, no Met Gala, que foi comparado, pelos internautas brasileiros, com o da icônica personagem Nazaré Tedesco. Hailey estava acompanhada pelo marido, o cantor Justin Bieber, no evento que reuniu diversos famosos, nesta segunda-feira (14). As informações são do Portal IG.

Nazaré Tedesco é um dos personagens e figura de memes mais famosos no Brasil. Eternizada por Renata Sorrah, na novela "Senhora do Destino", a imagem viralizou e nunca foi esquecida na Web e, por isso, foi feita a comparação.

Os usuários do Twitter notaram semelhanças entre o visual misterioso de Nazaré e o jeito como Hailey Bieber desfilou no tapete vermelho do museu americano. Por surgir usando um óculos escuros e um vestido preto, brasileiros não perderam tempo e postaram várias imagens comparativas entre ela e a icônica vilã.