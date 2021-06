Namorado de Sasha revela motivo pelo qual decidiram casar tão jovens

João Figueiredo, o marido da Sasha Meneghel, explicou o motivo pelo qual escolheram casar tão jovens - ele tem 22 anos de idade e ela, 23. Os dois se casaram no dia 22 de maio em uma cerimônia restrita para amigos e familiares em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O músico respondeu alguns comentários de seguidores na última segunda-feira (14). As informações são da UOL.

"Tanto para mim quanto para Sasha já perguntaram várias vezes sobre casar cedo, da gente ser muito novo. Eu acho que sobre casamento não tem segredo, quando você tem certeza do amor e, ainda, quando você identifica que os propósitos e objetivos fazem sentido, que aquela pessoa tem e almeja viver, é só de fato se unir e caminhar junto", afirma ele.

"Tendo certeza que o amor vai além da paixão. A paixão é muito bom e quero viver apaixonado pelo resto da minha vida, viver apaixonado por ela. O amor é uma escolha. O ato de se unir com alguém é uma coisa muito racional, de ter plena ciência de que faz sentido. Eu entendo que não é por idade, é maturidade, é quando entende o que é o casamento e, assim, você está pronto”, continua.

O músico também contou sobre a importância da religião na vida dos dois. "Somos cristãos e carregamos isso como base para tudo o que a gente faz. Eu sempre falei, antes mesmo de namorar a Sasha, eu falava: 'Deus, quero alguém te ame mais do que me ama, que te prioriza mais do que me priorize. Ela nas orações dizia que queria alguém muito apaixonado por você. Quando começamos a nos conhecer melhor, a gente ficou melhores amigos. No dia que ela me falou essa frase, eu quase caí da cadeira. Pensei: 'quero casar com essa mulher'", finalizou.