'Namorado' da mãe de Neymar, Tiago Ramos surta novamente e destrói apartamento

Conhecido por seu jeito explosivo, Tiago Ramos teve mais um ataque de fúria com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar. Quem lembra do episódio de 2020 quando ele se feriu gravemente após 'socar' uma vidraça? Ou em dezembro de 2021, Cancún, no México, quando ele voltou a aparecer ensanguentado?

Dessa vez, Tiago destruiu um apartamento no Rio de janeiro.

Nadine comprou um apartamento de luxo na cidade carioca e está na fase final da decoração, por este motivo estava em um outro apartamento hospedada com Tiago, de acordo com a coluna Gente, do portal IG.

Neste local, o jovem teve um ataque que fez ela sair do Rio de Janeiro e voltar para Santos (SP).

Com acessos a conteúdos delicados, a coluna informou que Tiago fez alguns pedidos para a namorada, que não atendeu, por serem muito extravagantes, por isso ele perdeu o controle. Os vizinhos chegaram a ouvir os gritos, xingamentos, barulhos de garrafas sendo atiradas ao chão e a voz de uma mulher chorando.

Após a confusão, o modelo saiu do local e deixou Nadine sozinha, que juntou suas coisas e foi embora. Tiago foi proibido de voltar ao local. Quando ele tentou entrar e foi barrado, o modelo fez outro barraco, mas foi contido e retirado do local. Atualmente ele está na casa de conhecidos no Rio de Janeiro.

De acordo com a assessoria de imprensa da família de Neymar, Nadine e o modelo não estão juntos há muito tempo.