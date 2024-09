Nadson, o Ferinha e Filipe Ret estão de volta à Belém

O cantor Nadson, o Ferinha, conhecido pelo hit 'Cadê Seu Namorado Moça?', está confirmado na primeira edição do Arroxa Belém. O evento será no dia 11 de outubro, no estádio Mangueirão. Além do cantor sergipano, ainda terá Allanzinho e o Furioso Carabao.

Nadson reúne 5 milhões de seguidores na internet e já bateu a marca de mais de 1 milhão de ouvintes mensais no streaming de música. O cantor se encontrou no ritmo arrocha e despontou na cena musical.

O sergipano também ficou conhecido por “Posta Aí” e “Sete Bilhões”, além de ter criado versões de arrocha para hits de outros artistas, como Zé Neto & Cristiano, Gusttavo Lima, Paula Fernandes, Henrique & Juliano, além de Dilsinho.

Em 2023, Ferinha faturou o prêmio Multishow na categoria Brega e Arrocha do Ano, pela música “Sinal”, feita em parceria com João Gomes. No Youtube, o audiovisual da canção tem mais de 29 milhões de visualizações. No seu canal na plataforma, são mais de 1,5 milhões de inscritos.

Para fechar o ano, o trap de Filipe Ret está de volta. O cantor, que tem sangue paraense, retorna ao Pará como atração principal do FRXV. O evento ocorre no dia 21 de dezembro, na Esplanada do Mangueirão, ambiente interno do local.

Há mais de um ano sem fazer show em Belém, na sua última apresentação, o carioca viveu fortes emoções. Ret contou que trouxe sua mãe ao Pará para revisitar o local em que ela nasceu. Os dois aproveitaram a gastronomia e muitos passeios locais. Além da mãe Dona Vanda, a namorada do artista, Ághata Sá.

Ret subiu no palco do Amazon Music Festival e se emocionou bastante. Os dois chegaram a chorar.

"Meu sangue é metade do RJ e metade do PARÁ. Obrigado, Belém! Levar minha mãe para a terra natal dela cantando junto com vocês foi inesquecível”, disse o cantor.

O artista é cria do bairro do Catete, no Rio de Janeiro, sua trajetória musical foi moldada pela energia das ruas ao som do funk. A alcunha “Ret” veio junto com a sua autodescoberta.

Sua carreira foi trilhada com as suas rimas na Batalha do Real, na Lapa. Agora, Ret se prepara para um grande momento da sua vida. Após 15 anos de carreira, ele se prepara para seu show no Rock In Rio, no próximo dia 21.

Os dois eventos têm selo Show Bis. Os ingressos já estão sendo vendidos nas Lojas Chillibeans do Pátio Belém , Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping) e online na plataforma ingressosa.com.