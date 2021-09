Musa do Impeachment Ju Isen diz que não dá match nos não vacinados

A modelo Ju Isen, que já foi conhecida como a musa do Impeachment, não sai com quem não tomou a vacina contra a covid-19. Atualmente morando nos Estados Unidos, a empresária revelou que utiliza aplicativos de namoro, mas que se nega a sair com quem não tomou a vacina. A informação foi divulgada pela colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira.

\p>

“Não dou match em perfis anti-vacina. Todo mundo já deveria estar vacinado, sem questionamentos”, enfatizou a modelo. Ju Isen já foi embora de um encontro após o affair recusar mostrar a carteirinha de vacinação. “A carteirinha é quase mais importante do que a camisinha”, declarou.

A modelo costuma incentivar a vacinação nos aplicativos de relacionamento. “Quero colaborar para que as pessoas se vacinem cada vez mais”.