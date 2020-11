Mumuzinho agita web ao buscar sósias para novo clipe

Mumuzinho movimentou as redes sociais na última quarta-feira (25), em busca de um sósia. Em uma publicação feita no Twitter e no Instagram, o cantor pediu que os seguidores enviassem fotos para escolher um participante para seu novo clipe.

O cantor ficou surpreso ao receber inúmeras candidatos parecidos com ele. Em meio a muitos interessados, Mumuzinho selecionou três finalistas e pediu ajuda dos seguidores para escolher.

Nem um dia procurando um sósia e já to até achando que tenho irmão gêmeo perdido. — Mumuzinho (@MumuzinhoC) November 26, 2020

Tá difícil esse negócio de escolher um sósia. Cadê a pesquisa que 1 em cada dez brasileiros se parecem comigo? Já já eu solto um TOP 3 e vocês vão escolher. — Mumuzinho (@MumuzinhoC) November 26, 2020

Os cantores Dilsinho e Nego do Borel, além do jogador da Seleção Brasileira Thiago Silva, enviaram sugestões e se ofereceram para participar da produção. "Ser nascido no mesmo bairro não serve não?", brincou o humorista Rafael Portugal nos comentários.