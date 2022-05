Morre Ivan Neves, o 'Chocolate' da cena do samba belenense

O cantor Ivan Neves, mais conhecido como "Chocolate", faleceu na tarde desta segunda-feira, 23, aos 44 anos, vítima de complicações decorrentes de uma pneumonia. Muito conhecido da cena do samba e do pagode em Belém, especialmente no bairro do Jurunas, onde se apresentava cantando e tocando cavaco desde a juventude.

Ivan Neves teve passagem por vários grupos de pagode e samba, inclusive pela banda Extravagância, Bom Bocado, Ousadia e outras. Recentemente, ele iniciou carreira solo e se apresentava usando o nome próprio em lugar do apelido.

"O Chocolate era super carismático, muito querido no meio do samba. Ele era ranchista (torcedor da escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná). É uma perda para o samba paraense", declara Jamil Mouzinho, sambista, autor de enredos do Carnaval de Belém e diretor da Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

Ivan Neves estava internado em um hospital de Castanhal, há cerca de três semanas. Onde chegou a ser intubado, mas não resistiu e veio à óbito. O amigo DJ Dani Boy conta que Chocolate estava residindo em Marituba e, por isso, acabou sendo socorrido inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, e, de lá, foi transferido para um hospital da cidade.

A reportagem ainda não tem informações sobre o velório e o enterro.