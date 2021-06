Modelo exibe ‘seios dançarinos’ e fatura alto no onlyfans; Assista

A influenciadora alemã Yvonne Bar, de 26 anos, contou como faz para faturar muito, todos os meses, no OnlyFans. A modelo possui uma habilidade inusitada que deixa os seguidores enlouquecidos: ela consegue fazer twerk, uma espécie de dança, com os seios.

Com mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram, a famosa costuma usar a rede social para dar uma prévia no conteúdo que compartilha na plataforma adulta. Em um vídeo recente, por exemplo, ela aparece de biquíni, fazendo os seios “pulsarem” e lançou o desafio: “Alguém consegue fazer isso melhor do que eu?”, escreveu ela.

Yvonne contou que a “habilidade” surgiu após ela colocar implantes de silicone nas mamas. “Percebi que conseguia fazer isso há uns dois anos, às vezes, faço até sem perceber. Não é toda mulher que consegue fazer isso”, disse ela. Ainda acrescentou: “Compartilhei um vídeo em que aparecia flexionando os seios com uma música engraçada e percebi que as pessoas gostaram. Ganho a vida fazendo meus seios dançarem, as pessoas me seguem no OnlyFans por causa disso”, afirmou. Após os vídeos viralizarem, Yvonne está no topo da lista da plataforma.

A influencer largou o emprego que tinha na área financeira para trabalhar como modelo. Em 2013, fez a cirurgia para colocar silicone. E depois fez alguns procedimentos como preenchimento de bumbum, que lhe custaram um total de R$ 250 mil.

O retorno financeiro é alto: “Cerca de cinco dígitos todos os meses”, disse a modelo, que preferiu manter segredo e não falar de valores.