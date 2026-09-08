Milena nega que queira ser atriz e fala da importância de fazer psicoterapia: 'preparada pra tudo'

A vice-campeã do BBB 26, Milena Moreira, ressaltou a importância da terapia para sua saúde mental, especialmente após o período de confinamento. A declaração foi feita durante a segunda noite do Rock in Rio, onde ela participou como repórter.

Milena revelou que já realizava sessões de terapia antes de entrar no reality show. "Eu já fazia antes do BBB, porque é bom a gente se entender. E eu digo pra todo mundo: 'faça terapia!' Porque a terapia faz você se autoconhecer", afirmou.

Ela enfatizou a necessidade de cuidados intensivos com a mente depois de vivenciar o programa. "Mas pós-BBB, eu tive que dar um intensivão na terapia. Mexe muito com a cabeça, com o coração, com tudo no geral. Todo mundo que participou do BBB eu acho que tem que sair direto pra terapia", completou.

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Milena Moreira nega foco em carreira de atriz

Apesar de ter sido aprovada em um curso de atuação em São Paulo, Milena Moreira desmentiu publicações que indicavam um investimento na carreira de atriz.

Ela esclareceu seus motivos para ingressar no teatro. "Não é meu foco, a carreira de atriz, não. Eu entrei no teatro pra ter mais desenvoltura porque no teatro a gente não aprende só a ler texto e ser atriz", explicou.

Milena detalhou os benefícios do curso para sua visibilidade pública. "A gente aprende entonação de voz, o que é bom pra TV, o que é bom pra entrevista. Mas se vier uma oportunidade, a gente abraça. Já fica preparada pra tudo o que acontecer. Enquanto o povo vem com o fubá, meu angu já está pronto", brincou.