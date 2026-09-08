Netflix traz cenários de K-dramas em evento gratuito em Belém; veja onde será
Espaço comemorativo dos dez anos de produções sul-coreanas conta com cenários interativos na capital
Até 20 de setembro, o Pará irá receber Estações Dramalândia Netflix. O Estado integra o grupo de três estados brasileiros com maior audiência de K-dramas do streaming em 2026, ao lado de Alagoas e do Maranhão. O levantamento marca os dez anos de distribuição de produções da Coreia do Sul pela plataforma de streaming.
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Como parte da programação, Belém, Maceió e São Luís recebem a ação Estações Dramalândia Netflix entre os dias 10 e 20 de setembro.
Na capital paraense, a instalação será montada na Estação das Docas, localizada na Avenida Marechal Hermes, s/nº, entre os galpões 2 e 3. O espaço conta com cenários temáticos para fotos inspirados nos K-dramas "O Amor Pode Ser Traduzido?", "Pretendente Surpresa", dentre outros, além de distribuição de brindes, com acesso gratuito.
Além das instalações físicas, o público de todo o país pode participar, a partir de 10 de setembro, da promoção que levará três vencedores com acompanhante para Seul, capital da Coreia do Sul.
"É uma alegria ver os K-dramas ultrapassarem fronteiras com enredos que, ao mesmo tempo em que trazem muito da Coreia, são também universais - sobre amor, família, sonhos. Nos últimos dez anos, os brasileiros abraçaram essas obras com carinho e curiosidade pela cultura coreana, o que nos motiva a continuar investindo sempre e cada vez mais nas melhores histórias, além de saber mais sobre o Brasil também", afirma Don Kang, Vice-Presidente de Conteúdo da Netflix na Coreia do Sul.
Para a campanha de comemoração dos 10 anos de lançamentos de K-dramas, a Netflix reuniu as cantoras Joelma, Alcione e Manu Bahtidão.
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