Netflix traz cenários de K-dramas em evento gratuito em Belém; veja onde será

Até 20 de setembro, o Pará irá receber Estações Dramalândia Netflix. O Estado integra o grupo de três estados brasileiros com maior audiência de K-dramas do streaming em 2026, ao lado de Alagoas e do Maranhão. O levantamento marca os dez anos de distribuição de produções da Coreia do Sul pela plataforma de streaming.

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Como parte da programação, Belém, Maceió e São Luís recebem a ação Estações Dramalândia Netflix entre os dias 10 e 20 de setembro.

Na capital paraense, a instalação será montada na Estação das Docas, localizada na Avenida Marechal Hermes, s/nº, entre os galpões 2 e 3. O espaço conta com cenários temáticos para fotos inspirados nos K-dramas "O Amor Pode Ser Traduzido?", "Pretendente Surpresa", dentre outros, além de distribuição de brindes, com acesso gratuito.

Netflix traz cenários de K-dramas para Belém (Fotos: Netflix) Netflix traz cenários de K-dramas para Belém (Foto: Netflix) Netflix traz cenários de K-dramas para Belém (Foto: Netflix) Netflix traz cenários de K-dramas para Belém (Foto: Netflix) Netflix traz cenários de K-dramas para Belém (Foto: Netflix) Netflix traz cenários de K-dramas para Belém (Foto: Netflix) Netflix traz cenários de K-dramas para Belém (Foto: Netflix) Netflix traz cenários de K-dramas para Belém (Foto: Netflix) Netflix traz cenários de K-dramas para Belém (Foto: Netflix) Netflix traz cenários de K-dramas para Belém (Foto: Netflix) Netflix traz cenários de K-dramas para Belém (Foto: Netflix)

Além das instalações físicas, o público de todo o país pode participar, a partir de 10 de setembro, da promoção que levará três vencedores com acompanhante para Seul, capital da Coreia do Sul.

Estação das Docas recebe instalação da "Dramalândia" até 20 de setembro (Netflix)

Estação das Docas recebe instalação da "Dramalândia" até 20 de setembro (Netflix)

"É uma alegria ver os K-dramas ultrapassarem fronteiras com enredos que, ao mesmo tempo em que trazem muito da Coreia, são também universais - sobre amor, família, sonhos. Nos últimos dez anos, os brasileiros abraçaram essas obras com carinho e curiosidade pela cultura coreana, o que nos motiva a continuar investindo sempre e cada vez mais nas melhores histórias, além de saber mais sobre o Brasil também", afirma Don Kang, Vice-Presidente de Conteúdo da Netflix na Coreia do Sul.

Para a campanha de comemoração dos 10 anos de lançamentos de K-dramas, a Netflix reuniu as cantoras Joelma, Alcione e Manu Bahtidão.