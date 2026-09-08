Alice Caymmi e Nina da Costa Reis transformam inadequação em ousadia em videocast

Nesta quarta-feira (09), estreia no YouTube e no Spotify o videocast “Arruíne-se Comigo”, idealizado por Alice Caymmi e Nina da Costa Reis. A produção trata a inadequação e a vulnerabilidade como base para o humor.

A primeira temporada é composta por quatro episódios semanais. A estrutura acompanha as duas artistas em um cenário onde se preparam para sair, mas permanecem no local conversando sobre a vida adulta, relacionamentos e crises existenciais.

A proposta busca afastar a chamada “performance higienizada”, na qual o indivíduo deve parecer bem, resolvido e com respostas. No “Arruíne-se”, a lógica é a oposta. Alice e Nina não atuam como especialistas, mas utilizam as próprias dúvidas e experiências para abordar situações do cotidiano.

“A gente não é ‘milituda’, não temos respostas para as coisas. Pelo contrário, temos perguntas voltadas às questões da vida. Ao invés de sermos do tipo ‘eu sei tudo’, somos as que perguntam e as que se questionam. A gente não sabe de coisa alguma, na verdade, porque viver é muito difícil”, afirma Nina.

O humor atua como ferramenta para abordar temas como a transição para a vida adulta, relações que não funcionaram e expectativas sociais. A estrutura visual reflete o formato: o programa é gravado em um quarto, onde as duas desistem de sair.

“Dane-se a perfeição, é isso que nós queremos passar. Ninguém se importa, gente, ninguém liga tanto com o que você está ‘apresentando’. Por favor, sejam verdadeiros, honestos, presentes nas suas vidas”, destaca Alice.

O projeto traz uma perspectiva feminista, sem discursos prescritivos. A partir de vivências das apresentadoras, a produção aborda a vulnerabilidade sem formular diretrizes de comportamento.

A intenção é alcançar públicos diversos. Alice destaca o objetivo de atingir também o público masculino: “Espero muito que cheguem em homens héteros para que eles também tenham alguma luz na vida”, brinca.

“Arruíne-se Comigo” surgiu a partir do contato entre Alice e Nina, organizado pela produtora Laura Péronne. A estrutura conta com o trabalho do roteirista Eduardo Rios na elaboração dos episódios.

Os quatro episódios iniciais não recebem convidados, focando a apresentação na dinâmica entre Alice e Nina. A proposta prevê a inclusão de convidados, ações externas e gravações em espaços públicos nas próximas fases.