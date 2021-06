Mia Khalifa ironiza e posta montagem depondo na CPI da Covid

Após ser apontada como a atriz pornô citada por um senador na CPI da Covid, Mia Khalifa ficou na lista dos assuntos mais comentados no Twitter. Ela chegou a se familiarizar com os memes brasileiros, já que vários foram feitos com a imagem dela. As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

A ex-atriz pornô já havia se pronunciado sobre o tema e negando ser a médica que o senador se referiu, mas agora entrou de vez na brincadeira com uma montagem em que aparece depondo na CPI.

Ela fez uma postagem dizendo que passa o dia tomando café, dormindo e assistindo à nova série do Loki, da Marvel. Um seguidor brasileiro respondeu em inglês: "E mesmo assim ela arruma tempo para salvar o Brasil da covid". Mia então compartilhou o post acrescentando a montagem e a frase: "Uma mulher do povo".

Mia chegou a colocar em sua bio do Twitter que é a “líder da resposta do Brasil contra a Covid”.