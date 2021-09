Meme ‘Chloe’ será leiloado como ‘objeto digital’; saiba quanto

O meme “Chloe”, que viralizou na Web em 2013 e conquistou milhares de pessoas em todo o mundo, será leiloado em formato NTF. A decisão da venda da imagem como um objeto digital, que garante o certificado de autenticidade, foi da família da menina. O anúncio do leilão do item aconteceu nesta quinta-feira (23). As informações são da Revista PEGN.

Chloe viralizou nas redes depois que a mãe filmou a reação da menina ao saber que a família faria uma viagem para a Disney. O olhar inusitado da menina, que tinha dois anos na época, viralizou e é compartilhado até hoje. O vídeo original já foi assistido 20 milhões de vezes.

O leilão online começa às 16h desta quinta-feira, no horário de Brasília, e o lance inicial é de 5 unidades da criptomoeda Ether, mais de R$ 82 mil na cotação atual. Chloe também vai realizar uma transmissão ao vivo no Twitter para acompanhar a venda.