MC Ryan SP posta vídeo rindo ao lado da família após agredir a namorada: 'não sou uma pessoa ruim'

MC Ryan SP passou pouco mais de um dia afastado das redes sociais, o funkeiro voltou as redes sociais neste domingo (29). Ao retornar, ele aproveitou para se pronunciou após a repercussão das imagens em que aparece agredindo a namorada, Giovanna Roque, mãe de sua filha.

Internautas apontam que o sumiço das redes era para que ele não perdesse seguidores após a exposição. Ele tem quase 15 milhões de seguidores só no Instagram.

De volta, o funkeiro pediu desculpas para a companheira e sua família e afirmou estar arrependido. Ryan ainda destacou como de um dia para o outro a sua vida mudou e enfatizou que dará a volta por cima.

“Queria começar esse vídeo pedindo perdão à Giovanna, à minha filha, à mãe de Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo. Não fui um cara leal à minha família, não fui um cara leal no meu relacionamento. Dei brecha para que acontecesse certos tipos de coisas que fugiram do meu controle, do controle da minha companheira”, começou MC Ryan SP.

“Estou arrependido, estou triste, de um dia para o outro a minha vida mudou. Queria que vocês entendessem que eu sou um ser humano e que eu também erro. E que eu errei. Nada nunca vai justificar meus erros”, continuou.

MC Ryan SP completou: “Mas eu vou dar a volta por cima. Eu não sou uma pessoa ruim, uma pessoa má. Eu e minha esposa ainda estamos juntos. Ela mora comigo. Estou junto com ela e minha filha”.

Na última sexta-feira (27), em vídeo divulgado pelo portal Leo Dias, MC Ryan SP foi flagrado, pelas câmeras de segurança da sua própria residência, agredindo Giovanna Roque. Na ocasião, ela estava com três meses depois dela dar luz Zoe, filha do casal.