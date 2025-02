MC Kekel anuncia novo EP 'Ex de Novo' em parceria com DJ Pereira

Após seis anos, MC Kekel e DJ Pereira voltam a colaborar em um novo projeto musical. O EP, intitulado 'Ex de Novo', chega as plataformas digitais na próxima quinta-feira (06/02), e traz de volta a sonoridade do funk paulista. O trabalho conta com seis faixas, incluindo 'Na Maldade da Minha Ex', que tem a participação especial do funkeiro MC Don Juan.

O artista usou as redes sociais para compartilhar a novidade com os fãs. "É com grande felicidade que anúncio pra vocês depois de alguns anos. [...] Espero que vocês gostem muito", escreveu Kekel.

A parceria entre MC Kekel e DJ Pereira já rendeu sucessos anteriores, e o novo EP marca um reencontro entre os artistas. A colaboração com MC Don Juan também reforça o projeto, reunindo três nomes do funk. O novo EP conta com seis faixas: 'Na Maldade da Minha Ex', com participação de MC Don Juan,' Beijo e Tchau', 'O Troco', 'TBT', 'Só pra Pá' e 'Bagulho Doido'.