MC Carol admite que traiu ex-noivo e posta fotos com affair do Catar: 'Só se vive uma vez'

Solteríssima, Mc Carol vem causando e muito! A funkeira de 29 anos confirmou que traiu o ex-noivo, Samuel da Silva, durante uma viagem à Bahia e quando foi ao Catar para a Copa do Mundo. Ousada, a cantora também publicou fotos e vídeos nas redes sociais com o affair que conheceu em Doha: um "policial do Qatar" que não teve a identidade revelada. “No final ainda coloquei o policial do Qatar para beijar meu pé! Só se vive uma vez”, escreveu no Instagram.

Por meio do Twitter, MC Carol explicou que não era mais noiva de Samuel e detalhou o que levou o relacionamento ao fim. A cantora contou que os dois planejaram uma viagem de 20 dias por Lisboa, em Portugal, mas a experiência acabou não sendo positiva para o casal.

"(...) ficou dando uma de pai mandando eu limpar, cozinhar junto com ele, na hora que ele queria. (...) Depois ficou falando em criolo (não entendo o idioma então não sei com quem ou o que estava falando)", detalhou ela, sobre o ex conversar no idioma da Guiné Bissau, país onde ele nasceu. "Depois começou uma sequência de brigas, gritos e choros da parte dele, até que uma noite ele ameaçou ligar pra polícia, depois de ter botado o dedo na minha cara e me intimado!", acrescentou.

A funkeira, entretanto, disse ainda ter dado uma volta por cima em viagem a Salvador. "Eu fazendo das tripas o coração pra ficar perto da pessoa e a pessoa querendo pisar na minha cabeça. Aí cheguei na Bahia, conheci um africano 20 vezes mais gostoso, literalmente kkkkkkkk Mano, transei com o cara 20 vezes em 24h e ontem o cara tatuou meu nome. A vida é isso", declarou.

O amante, inclusive, teria tatuado o nome da funkeira. "Meu amante número 1 tatuou meu nome ontem. Será que eu subo ele de patamar? De reserva para camisa 10?", perguntou no Twitter.