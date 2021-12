Maurílio está intubado e sedado, de acordo com novo boletim médico

Os fãs vivem uma ansiedade pela melhora de saúde do cantor Maurílio (28), que faz dupla com Luiza (30). O artista segue intubado, sedado e ainda não apresentou variação no quadro de melhora de ontem para hoje.

O sertanejo está internado na UTI desde a última terça-feira, 14.

Foi descoberta uma lesão renal nos últimos dias e por isso, Maurílio entrou em tratamento com hemodiálise. Ele está com uma inflamação no sistema nervoso central. O compositor sofreu três paradas cardíacas e foi identificado problemas neurológicos.

No início desta semana, ele foi transferido de hospital

NOVO BOLETIM MÉDICO

Um novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 24, pela equipe que cuida do músico, informa ele ainda está com um quadro grave, mas estável.

Maurílio continua com auxílio de ventilação mecânica e com "anticoagulação plena, mantendo hemodiálise com diurese presente e seguindo protocolo da neurocirurgia", de acordo com o boletim médico.

A equipe ainda informou que a circulação sanguínea e a parte respiratória dele seguiam evoluindo bem, a função renal apresentando sinais de melhora e a avaliação neurológica mostrou atividade elétrica cerebral presente.