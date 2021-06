Marina Ruy Barbosa responde se ficou com Neymar

A atriz e modelo Marina Ruy Barbosa relembrou um momento ao lado do craque Neymar Jr. por uma foto feita há alguns anos atrás. Na foto, Ruy Barbosa aparece ao lado de Neymar e da amiga Luma Costa. Uma fã a questionou se ela já havia ficado com o jogador de futebol.

Uma seguidora ficou curiosa se já houve um affair entre os dois, e ela respondeu: "Não! Magina!!!!!! Eu nunca fiquei tb com ex de amiga!", respondeu. A imagem original foi compartilhada a primeira vez pelo craque em 2015. "Como o tempo passa rápido!", comentou a atriz no Twitter.