VÍDEO: Marina Ruy Barbosa mostra samba no pé ao som de Zeca Pagodinho

A atriz Marina Ruy Barbosa começou esta sexta-feira (11) surpreendendo os fãs e mostrando um lado descontraído que poucos conhecem. Em um vídeo compartilhado nos stories do seu Instagram, durante a madrugada, a atriz aparece sambando ao som de ‘Descobri Que te Amo Demais’, de Zeca Pagodinho. Segundo as informações do UOL.

“Essa é a Marina que eu raramente mostro aqui, hahaha. Mas sou maneira”, começou.

Depois acrescentou que está feliz por ter saúde. “Depois de uma semana cheia, resolvendo pepinos mas recebendo ótimas notícias também... Resolvi apenas dançar para agradecer por estar viva e com saúde”, completou.