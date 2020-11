Mariana Xavier usa as redes sociais para debater sobre julgamento por peso: ‘Gordofobia’

Mariana Xavier usou as redes sociais ontem (9), para refletir sobre o julgamento das pessoas em relação ao peso. Em uma publicação no Instagram, a atriz postou uma foto ao lado do namorado Diego Braga, e escreveu um texto para discutir a questão.

"Olhando de maneira superficial para esse casal lindo maravilhoso e seus respectivos corpinhos e só podendo escolher um, quem o mundo diria que está com os exames maravilhosos, pratica atividade física regularmente e botou pilha pro outro voltar a malhar?", iniciou.

"Existe um imenso preconceito que ainda existe no imaginário coletivo. Ou vocês têm alguma dúvida de que, se fosse mesmo uma disputa de votos, as minhas formas me fariam ser lida como a parte sedentária?", completou na sequência.

A atriz afirma que não tem a intenção de romantizar a obesidade. "Quero questionar essa conexão automática e rasa que o cérebro da maioria das pessoas ainda faz entre estética e saúde, associando um corpo magro a uma condição necessariamente mais ativa".

Mariana garante que ela e o namorado estão se cuidando “por dentro e por fora”, realizando atividades físicas regularmente, e pediu que as pessoas mudem seus julgamentos em relação ao corpo.

“Pense bem antes de sair por aí destilando gordofobia disfarçada de preocupação com a saúde e maltratando a autoestima alheia de bobeira. Ou exaltando a magreza das pessoas como se ela fosse um troféu, sem saber a que preço está sendo conquistada e mantida", alertou a atriz.