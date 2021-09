Mari Gonzalez arrasa no biquíni de crochê e corpo escultural

Mari Gonzalez, repórter do “Música Boa Ao Vivo”, apostou alto no biquíni de crochê em novo ensaio fotográfico em Salvador, no Pelourinho. De calça, a baiana deixou à mostra a barriga trincada também. Os elogios foram inevitáveis.

“Linda demais”, “Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça”, comentou o ex-BBB e noivo Jonas. “Surreal”, “Amo”, “Ai, que fotos lindas”, “baianinha”, “tão linda minha baianinha”, “Maravilhosa”, “a vibe das fotos”, “Eu te amo”, “Sua beleza é surreal, de verdade”, dispararam.

Recentemente, Mari desembarcou em São Paulo e causou no aeroporto com a barriga à mostra em cliques inusitados no local. Mari Gonzalez é repórter ao lado de Gominho do programa musical “Música Boa Ao Vivo”, no Multishow, que é pilotado pela cantora baiana Ivete Sangalo.

Mari está toda empolgada com seu novo projeto! A musa fitness está fazendo sua estreia como repórter/apresentadora. Todas as terças-feiras, além da cobertura de bastidores nas redes sociais do Multishow, o público curte a live ‘Eu Não Vou embooooora!’.

“Estou muito animada com esse projeto, porque tem tudo a ver comigo. Além de ser em Salvador, na minha terra, com a minha energia, e com a rainha Ivete. É um desafio, estou super feliz. É uma grande experiência, porque Salvador mais Ivete, que é uma rainha inspiradora, mais música, que sou apaixonada e não vivo sem, mais Gominho, que é super alto astral! Essa mistura já está dando uma coisa boa”, comemorou.