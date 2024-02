Manu Bahtidão recupera colar de diamantes furtado em show no Maranhão

O colar da cantora Manu Bahtidão, furtado no Maranhão após show no domingo (11), foi encontrado nesta segunda-feira (12) pela Polícia Militar. O furto aconteceu após a apresentação em um trio elétrico na cidade de Santa Inês, a cerca de 250 km da capital São Luís.

Manu Bahtidão teve seu colar de diamantes arrancado do pescoço enquanto descia do trio. Nas redes sociais, ela publicou vídeos para mostrar como era o acessório e pedir ajuda da população que estava no local do show para recuperar a joia.