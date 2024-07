Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente e recebe atendimento médico

Após a gravação do programa “Sabadou com Virginia”, Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, precisou ser atendida no ambulatório do SBT. O incidente ocorreu quando Margareth tropeçou e caiu, ferindo a unha do pé.

Virginia relatou o ocorrido: "Minha mãe caiu, está no ambulatório. Ela está bem, parece que a unha do pé arrancou".

Margareth, ainda no ambulatório, explicou o acidente: "Eu fui lá atrás depois que acabou o programa, pegar meu celular e o óculos. Tem uma barra de ferro lá, eu não vi, bati no ferro e aí eu caí de joelho, se não eu ia bater minha cara".

Apesar do susto, a situação foi levada com bom humor. Virginia, junto com a mãe e Lucas Guedez, fizeram piadas sobre o incidente.