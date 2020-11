Mãe de Neymar dá nova chance a Tiago Ramos

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, decidiu dar uma nova chance para Tiago Ramos. Os dois voltaram a se encontrar no último fim de semana, após o modelo ter um crise de depressão, e decidiram viajar juntos para se acertarem.

Em um vídeo publicado pelo Instagram Subcelebrites, eles aparecem na madrugada da quarta-feira num voo de São Paulo para o Panamá. Nas imagens, os dois estão sentados lado a lado, separados pelo corredor do avião.

Segundo informações do programa “A tarde é sua”, Neymãe e Tiago seguiram com destino a Cancún, no México, onde vão passar 15 dias hospedados num hotel cinco estrelas.

Desde que terminaram o namoro, em junho, Nadine e Tiago mantiveram contato pelo Instagram. O modelo tentou reatar diversas vezes e até procurou tratamento psicológico. Na última semana, ele teve uma crise e publicou vídeos dizendo que iria se jogar do apartamento onde está morando, na Vila Olímpica, São Paulo. Nadine ficou preocupada e ofereceu ajuda.

O romance conturbado terminou após uma briga do casal, que acabou com o modelo perdendo o controle e ferindo a mão após dar um soco na vidraça do apartamento da Neymãe, em Santos. A assessoria de imprensa de Neymar, que também responde por Nadine, não negou nem confirmou se eles reataram.