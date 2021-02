Luiza Ambiel cogita namoro com mulher após 'fora' do último affair

A modelo e ex-fazendeira Luiza Ambiel revelou ter levado um fora recentemente do último romance. A artista não confirmou se esse homem era Cartolouco, também ex-participante do reality "A Fazenda". Ela e o jornalista flertaram no programa e tiveram momentos juntos aqui fora, mas não anunciam nada sério.

A atriz e modelo declarou que recebe muitos "nudes", principalmente, de mulheres e não rejeitou a possibilidade de namorar com uma. "Recebo muitos nudes e a maioria é de mulher. Não fiquei, mas não posso falar que nunca. E se eu me apaixonar pela pessoa em si, independente do gênero? Não sei", disse a Daniela Albuquerque, no "Sensacional", da RedeTV!.