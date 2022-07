Luísa Sonza é processada por cancelar show; multa deve ser de R$ 175 mil

Luiza Sonza e a produtora Mynd – empresa que administra a agenda da cantora – foram notificadas, nesta segunda-feira (11), para dar explicações sobre a não realização de uma apresentação em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul (RS). A decisão veio por meio do produtor Bruno Bender da Luz. A cantora de pop e a equipe terão 15 dias para a justificativa. As informações foram divulgadas pelo colunista Léo Dias.

Segundo a notificação, o show estava agendado para o dia 19 de setembro. Depois do cancelamento, Luiza teria sumido sem dar maiores esclarecimentos do motivo. O cachê seria de R$ 120 mil – para ser uma programação grande.

O pedido do processo se refere a obrigação de cumprir o acordo compactuado e, caso não seja possível, o pagamento de indenização no valor de R$ R$ 150 mil referentes a danos materiais e R$ 25 mil em danos morais.